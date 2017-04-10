«Тотальный диктант» в Новосибирске продиктовал робот

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Текст «Тотального диктанта» в Новосибирске прочитал робот, развеселив аудиторию исполнением музыки из фильма «Звездные войны» перед началом мероприятия. Об этом сообщила организатор «Тотального диктанта» Екатерина Кузнецова на пресс-конференции в ТАСС.

«Был у нас робот, который был очень не против, чтобы его называли “диктатором”, а перед началом он даже исполнил нам мелодию из “Звездных войн”. Было нескучно», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что в этом году Новосибирск поставил новый рекорд. «Тотальный диктант» написали почти 7 тысяч человек — 6930. Мы это связываем с тем, что у нас появилась супер-площадка в центре города — зал филармонии на 1000 человек, и он привлек новых людей, было много молодежи. Отличников у нас так же, как и в среднем по стране — 10%, — заключила Кузнецова.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея «Тотального диктанта» родилась в 2004 году в студенческом клубе «Глум-клуб» Новосибирского государственного университета. В 2017 году «Тотальный диктант» прошел 8 апреля, автором текста в этом году стал Леонид Юзефович.