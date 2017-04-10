Гидромет: потепление будет недолгим — во вторник снова похолодает

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Теплая погода, установившаяся в понедельник 10 апреля в Беларуси, во вторник изменится — снова похолодает и пойдут дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики: в понедельник 10 апреля — до +22°С

Теплый воздух в республику в начале недели принесли воздушные массы из Западной Европы: по информации синоптиков, по югу страны в понедельник температура поднимется до +22°С.

«Всплеск тепла будет коротким. Всю неделю погоду будут формировать атмосферные фронты из северо-западной Атлантики, они сделают погоду в большинстве дней пасмурной, ветреной и дождливой», — сказали в Гидромете.

Так, во вторник 11 апреля на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, по востоку возможны грозы с градом, температура воздуха ночью составит +5..+11°С, температура воздуха ночью составит +5..+14°С.

В среду и четверг снова ожидаются дожди, а температура воздуха днем не поднимется выше +12°С.

По словам собеседников Sputnik, такая погода сохранится в Беларуси до Пасхи, которая будет отмечаться в стране 16 апреля.