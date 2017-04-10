Краснодар присоединился к «Дорогам Победы»
В рамках всероссийской программы кубанские студенты проводят для детей бесплатные экскурсии по двум маршрутам — в Чистяковской роще и по улице Красной.
В рамках всероссийской программы кубанские студенты проводят для детей бесплатные экскурсии по двум маршрутам — в Чистяковской роще и по улице Красной.
О местах боевой славы школьники узнают с помощью квест-игры: работают с картой, выполняют задания, отвечают на вопросы, а также читают солдатские
— Мы хотим направить все наши силы, все наши ресурсы на то, чтобы рассказать, что мы помним, чтим и любим этих людей, — говорит Альберт Минаев, студент.
Добавим, что в планах программы охватить все исторически значимые места региона.