Краснодар присоединился к «Дорогам Победы»

О местах боевой славы школьники узнают с помощью квест-игры: работают с картой, выполняют задания, отвечают на вопросы, а также читают солдатские письма-треугольники — это отрывки из реальных писем воевавших кубанцев, которые те посылали своим родным.

— Мы хотим направить все наши силы, все наши ресурсы на то, чтобы рассказать, что мы помним, чтим и любим этих людей, — говорит Альберт Минаев, студент.

Добавим, что в планах программы охватить все исторически значимые места региона.