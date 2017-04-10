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16:20 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодар присоединился к «Дорогам Победы»

В рамках всероссийской программы кубанские студенты проводят для детей бесплатные экскурсии по двум маршрутам — в Чистяковской роще и по улице Красной.

О местах боевой славы школьники узнают с помощью квест-игры: работают с картой, выполняют задания, отвечают на вопросы, а также читают солдатские письма-треугольники — это отрывки из реальных писем воевавших кубанцев, которые те посылали своим родным.

— Мы хотим направить все наши силы, все наши ресурсы на то, чтобы рассказать, что мы помним, чтим и любим этих людей, — говорит Альберт Минаев, студент.

Добавим, что в планах программы охватить все исторически значимые места региона.

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