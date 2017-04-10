Территории Волгоградской области приведут в порядок до 6 мая

Территории муниципальных образований Волгоградской области приведут в порядок до 6 мая — такую задачу поставил губернатор Волгоградской области на оперативном совещании.

Напомним, что с 3 апреля по 3 мая во всех муниципальных районах Волгоградской области проходит специальная природоохранная операция по наведению порядка в населенных пунктах и пресечению фактов несанкционированного размещения отходов «Чистая область-2017». В рамках акции в городах и сельских поселениях организовываются субботники, приводятся в порядок лесные массивы, территории вдоль автотрасс и железнодорожных путей.

Андрей Бочаров в ходе совещания отметил, что мероприятия уже идут, однако темпы пока невысоки: «Объем выполненных работ отстает от плановых показателей. Необходимо подготовить поручения главам муниципальных образований, руководителям структурных подразделений администрации области, бюджетных учреждений по корректировке планов и разворачиванию необходимого количества сил и средств в течение этой недели».

Пожарная безопасность также стала одной из ключевых тем совещания. Глава региона поставил задачу активизировать работы по опашке населенных пунктов, дорог, приведению в порядок лесополос.

Отметим, что среднесуточная температура, установившаяся на территории региона, уже позволяет выполнять большинство видов дорожных работ и работ по благоустройству.