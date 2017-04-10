В Москве начался основной этап благоустройства улиц
Пик работ придется на
Пик работ придется на
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Основные работы по программе благоустройства общественных пространств «Моя улица-2017» начались в Москве, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента капитального ремонта столицы Алексей Елисеев.
Сегодня старт основных работ. В этом году мы планируем благоустроить более 80 объектов протяженностью более 50 км. Общая площадь благоустройства — более 240 га.
По его информации, в Москве, в частности, благоустроят более 40 км набережных, более 1300 фасадов исторических зданий и более 270 дворов так называемой «первой линии» (примыкающих к благоустраиваемым улицам — ИФ).
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В перечень улиц и площадей, которые в текущем году ждут масштабные работы по реконструкции и благоустройству, вошли 87 объектов.
Что именно будут благоустраивать
Планируется завершить комплексное благоустройство Бульварного кольца: работы пройдут на Гоголевском бульваре, Покровском, Яузском бульварах, на внутренней стороне Никитского, Страстного, Рождественского, Сретенского, Чистопрудного бульваров.
Также завершится благоустройство Садового кольца. Часть Садового между Смоленской площадью и Долгоруковской улицей благоустроили в 2016 году.
Благоустройство коснется также территорий возле станций метро «Академическая», «Баррикадная», «Краснопресненская» и «Сокол»; въездных групп на МКАД на пересечении с Озерной улицей (Мичуринский проспект), с Алтуфьевским и Щелковским шоссе, с Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов.
В список 12 набережных, которые в этом году благоустроят, вошли Краснопресненская, Ростовская, Смоленская, Саввинская, Болотная, Котельническая, Гончарная, Пречистенская, Лужнецкая, Москворецкая, Андреевская и Якиманская.
Благоустроят два оставшихся участка Кремлевского кольца: Новую площадь и Китайгородский проезд, а также Ильинский сквер.
Кроме того, в программу реконструкции на этот год попали Тверская и 1-я
Основные работы по программе «Моя улица» в этом году планируется завершить ко Дню города.