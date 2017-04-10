В Москве начался основной этап благоустройства улиц

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Основные работы по программе благоустройства общественных пространств «Моя улица-2017» начались в Москве, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента капитального ремонта столицы Алексей Елисеев.

Сегодня старт основных работ. В этом году мы планируем благоустроить более 80 объектов протяженностью более 50 км. Общая площадь благоустройства — более 240 га.

По его информации, в Москве, в частности, благоустроят более 40 км набережных, более 1300 фасадов исторических зданий и более 270 дворов так называемой «первой линии» (примыкающих к благоустраиваемым улицам — ИФ).

В пресс-службе департамента «Интерфаксу» уточнили, что в пиковый период работ, который выпадет на июнь-июль, будут задействованы около 20 тыс. рабочих и около 2 тыс. единиц техники.

В перечень улиц и площадей, которые в текущем году ждут масштабные работы по реконструкции и благоустройству, вошли 87 объектов.

Что именно будут благоустраивать

Планируется завершить комплексное благоустройство Бульварного кольца: работы пройдут на Гоголевском бульваре, Покровском, Яузском бульварах, на внутренней стороне Никитского, Страстного, Рождественского, Сретенского, Чистопрудного бульваров.

Также завершится благоустройство Садового кольца. Часть Садового между Смоленской площадью и Долгоруковской улицей благоустроили в 2016 году.