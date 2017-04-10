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14:56 (мск), источник: Интерфакс

В Москве начался основной этап благоустройства улиц

Пик работ придется на июнь-июль.

6
фотографий
6
фотографий

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Основные работы по программе благоустройства общественных пространств «Моя улица-2017» начались в Москве, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента капитального ремонта столицы Алексей Елисеев.

Сегодня старт основных работ. В этом году мы планируем благоустроить более 80 объектов протяженностью более 50 км. Общая площадь благоустройства — более 240 га.
Алексей Елисеев
Руководитель департамента капитального ремонта столицы

По его информации, в Москве, в частности, благоустроят более 40 км набережных, более 1300 фасадов исторических зданий и более 270 дворов так называемой «первой линии» (примыкающих к благоустраиваемым улицам — ИФ).

В пресс-службе департамента «Интерфаксу» уточнили, что в пиковый период работ, который выпадет на июнь-июль, будут задействованы около 20 тыс. рабочих и около 2 тыс. единиц техники.

В перечень улиц и площадей, которые в текущем году ждут масштабные работы по реконструкции и благоустройству, вошли 87 объектов.

Что именно будут благоустраивать

Планируется завершить комплексное благоустройство Бульварного кольца: работы пройдут на Гоголевском бульваре, Покровском, Яузском бульварах, на внутренней стороне Никитского, Страстного, Рождественского, Сретенского, Чистопрудного бульваров.

Также завершится благоустройство Садового кольца. Часть Садового между Смоленской площадью и Долгоруковской улицей благоустроили в 2016 году.

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Благоустройство коснется также территорий возле станций метро «Академическая», «Баррикадная», «Краснопресненская» и «Сокол»; въездных групп на МКАД на пересечении с Озерной улицей (Мичуринский проспект), с Алтуфьевским и Щелковским шоссе, с Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов.

В список 12 набережных, которые в этом году благоустроят, вошли Краснопресненская, Ростовская, Смоленская, Саввинская, Болотная, Котельническая, Гончарная, Пречистенская, Лужнецкая, Москворецкая, Андреевская и Якиманская.

Благоустроят два оставшихся участка Кремлевского кольца: Новую площадь и Китайгородский проезд, а также Ильинский сквер.

Кроме того, в программу реконструкции на этот год попали Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы от Настасьинского переулка до площади Тверской заставы, сама площадь Тверской заставы, Лубянская площадь, улица Балчуг, Белгородский проезд, Биржевая площадь, видовая дворовая территория на Маросейке, 13, Богоявленский переулок, Болотная улица, Большая Лубянка, Лубянский проезд, Варварка, Волхонка, Житная улица, Каретный Ряд, Китайгородский проезд, 1-й, 3-й и 4-й Голутвинские переулки, улица Ленивка, Лубочный переулок, Мароновский переулок, Москворецкая улица, Нижняя Краснохолмская, Петровка, Пречистенка, Рыбный переулок, Соймоновский проезд, Сретенка, Лужнецкая набережная и улица Лужники, Устьинский проезд, Хохловская площадь, 1-й Бабьегородский переулок, Якиманский и 1-й Кадашевский переулки.

Основные работы по программе «Моя улица» в этом году планируется завершить ко Дню города.

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