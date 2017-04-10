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15:14 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области с 10 апреля установлен пожароопасный сезон

С понедельника, 10 апреля, в лесах Челябинской области начинается пожароопасный сезон.

Источник: Uralpress.ru

Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

«В связи со сходом снежного покрова на многих территориях нашей области повышается пожароопасная ситуация», — подчеркнул Борис Дубровский. Он напомнил, что в последние годы первые лесные пожары фиксировались уже во второй декаде апреля.

Ранее Борис Дубровский утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории Южного Урала на период пожароопасного сезона 2017 года.

«Наша задача — обеспечить максимально оперативное взаимодействие всех служб в целях защиты населенных пунктов и объектов экономики Южного Урала от чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами», — прокомментировал вице-губернатор Олег Климов.

В плане определены места размещения и привлечения лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования. В области подготовлены 32 наблюдательных пункта, утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, назначены руководители тушения лесных пожаров.

В пресс-службе губернатора напомнили, что в пожароопасный сезон 2016 года ликвидировано 572 лесных пожара на общей площади 2,7 тысячи гектара, в том числе 11 крупных на площади 713,5 гектара. По сравнению с 2015 годом количество пожаров увеличилось на 9%, площадь снизилась на 23%.

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