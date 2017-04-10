Начался ремонт подземного перехода у Гознака
Подрядчик должен обновить основание бетонных ступеней. Работы должны завершить к концу мая.
Подрядчик должен обновить основание бетонных ступеней. Работы должны завершить к концу мая.
В Перми в апреле стартовал ремонт подземного перехода у Гознака, в рамках которого будет заменено основание старых бетонных ступеней и оборудовано новое, из гранита.
Подрядчиком является ООО «ЭТА ТОК». Он должен завершить работы к концу мая, сообщает городская администрация.