Синоптики объявили в Омске начало настоящей весны
Сначала она пришла в северные районы, которые зимой страдали от аномальных морозов.
Сначала она пришла в северные районы, которые зимой страдали от аномальных морозов.
Сегодня
Наталья Баркова,
— В 2017 году этот процесс начался 6 апреля с северных районов. Первыми перешли через 0°
Снег в Омской области начал сходить на 5 дней позже обычных сроков.
По данным метеорологических наблюдений, теплее всего в Омске 10 апреля было в 1968 году. Температура воздуха составляла +20,8°. В 1904 году в этот день стояли настоящие морозы. Было зафиксировано -20,9°.