Синоптики объявили в Омске начало настоящей весны

Сегодня Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы объявило, что в Омской области по-настоящему наступила весна. Метеорологи считают, что это происходит, когда среднесуточная температура переходит за 0°.

Наталья Баркова, пресс-секретарь Обь-Иртышского УГМС:

— В 2017 году этот процесс начался 6 апреля с северных районов. Первыми перешли через 0° Усть-Ишимский, Знаменский, Большеуковский и Тевризский районы. В остальных районах и в Омске положительная среднесуточная температура воздуха зарегистрирована 7 апреля.

Снег в Омской области начал сходить на 5 дней позже обычных сроков.

По данным метеорологических наблюдений, теплее всего в Омске 10 апреля было в 1968 году. Температура воздуха составляла +20,8°. В 1904 году в этот день стояли настоящие морозы. Было зафиксировано -20,9°.