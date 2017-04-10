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16:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Дмитрий Медведев наградил донского тракториста Орденом Дружбы

Донской аграрий стал обладателем Ордена Дружбы. Награду ему вручил Дмитрий Медведев, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ордена тракторист ООО «Белозёрное» Сальского района Василий Баранов был удостоен за большой вклад в увеличение производства сельхозпродукции и многолетний добросовестный труд.

В сельском хозяйстве он трудится более 40 лет. Зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом.

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