Дмитрий Медведев наградил донского тракториста Орденом Дружбы

Ордена тракторист ООО «Белозёрное» Сальского района Василий Баранов был удостоен за большой вклад в увеличение производства сельхозпродукции и многолетний добросовестный труд.

В сельском хозяйстве он трудится более 40 лет. Зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом.