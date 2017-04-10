Дмитрий Медведев наградил донского тракториста Орденом Дружбы
Донской аграрий стал обладателем Ордена Дружбы. Награду ему вручил Дмитрий Медведев, сообщает сайт правительства Ростовской области.
Донской аграрий стал обладателем Ордена Дружбы. Награду ему вручил Дмитрий Медведев, сообщает сайт правительства Ростовской области.
Ордена тракторист ООО «Белозёрное» Сальского района Василий Баранов был удостоен за большой вклад в увеличение производства сельхозпродукции и многолетний добросовестный труд.
В сельском хозяйстве он трудится более 40 лет. Зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом.