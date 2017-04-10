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16:07 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новая зона отдыха появилась в Динском районе

Во время Всекубанского субботника вместе с местными жителями деревья высаживал глава региона Вениамин Кондратьев.

На трех с половиной гектарах теперь растут липы, платаны и сосны. Всего более 230 саженцев. Осенью планируют высадить еще больше. Кроме того, по проекту там появится спортивная площадка, игровая зона для детей, велодорожка и амфитеатр, где будут проводить праздники.

— Не каждый район сегодня может похвастаться, что заложен такой парк. Зеленые зоны всегда закладывались нашими предками, а сейчас должны закладываться нами. Потому что мы ходим в красивые парки Краснодара, да и в Динской красивые парки. Эта связь не только поколений — связь труда, который был всегда на Кубани. Любой парк потребует очень много труда, чтобы деревья выросли. Мы заложили новую жизнь для наших последующих поколений, — говорит Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Новую аллею в честь юбилея края заложили и в Краснодаре. В парке 30-летия Победы деревья высаживали вице-губернаторы. По поручению Вениамина Кондратьева, зеленые зоны к праздничной дате появятся в каждом муниципалитете. Сегодня уже определены земельные участки под их закладку.

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