Новая зона отдыха появилась в Динском районе

На трех с половиной гектарах теперь растут липы, платаны и сосны. Всего более 230 саженцев. Осенью планируют высадить еще больше. Кроме того, по проекту там появится спортивная площадка, игровая зона для детей, велодорожка и амфитеатр, где будут проводить праздники.

— Не каждый район сегодня может похвастаться, что заложен такой парк. Зеленые зоны всегда закладывались нашими предками, а сейчас должны закладываться нами. Потому что мы ходим в красивые парки Краснодара, да и в Динской красивые парки. Эта связь не только поколений — связь труда, который был всегда на Кубани. Любой парк потребует очень много труда, чтобы деревья выросли. Мы заложили новую жизнь для наших последующих поколений, — говорит Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.