С 15 апреля меняется расписание некоторых волгоградских электричек
Расписание нескольких электричек частично меняется с 15 и 16 апреля в Волгоградской области.
Расписание нескольких электричек частично меняется с 15 и 16 апреля в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, с 16 апреля по 5 мая поезд № 6812 «Петров Вал — Качалино» будет каждый день отправляться со станции Петров Вал в 4:06 и прибывать на станцию Качалино в 6:23.
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», информационных стендах билетных касс или по телефону 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный), а также через мобильное приложение «Пригород» и на сайте ОАО «Волгоградтранспригород».