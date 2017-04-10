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14:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

С 15 апреля меняется расписание некоторых волгоградских электричек

Расписание нескольких электричек частично меняется с 15 и 16 апреля в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, изменения связаны с проведением ремонтных работ на перегоне «Соломатино — Зензеватка». Так, с 15 апреля по 5 мая поезд № 6813 «Качалино — Петров Вал» будет отправляться со станции Качалино ежедневно кроме субботы в 19:04 и прибывать на станцию Петров Вал в 21:15.

Кроме того, с 16 апреля по 5 мая поезд № 6812 «Петров Вал — Качалино» будет каждый день отправляться со станции Петров Вал в 4:06 и прибывать на станцию Качалино в 6:23.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», информационных стендах билетных касс или по телефону 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный), а также через мобильное приложение «Пригород» и на сайте ОАО «Волгоградтранспригород».

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