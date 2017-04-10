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17:14 (мск), источник: Интерфакс

Экипаж 50-й экспедиции на МКС вернулся на Землю

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-02» с экипажем 50-й экспедиции вернулся с Международной космической станции на Землю днем в понедельник.

«Есть посадка», — высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами в подмосковном Королеве.

На Землю вернулись два космонавта Роскосмоса Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу. К месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуируют членов экипажа из капсулы.

Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 суток.

До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе Олега Новицкого («Роскосмос»), Пегги Уитсон (НАСА) и Тома Песке (ЕSА).

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