Экипаж 50-й экспедиции на МКС вернулся на Землю
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-02» с экипажем 50-й экспедиции вернулся с Международной космической станции на Землю днем в понедельник.
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-02» с экипажем 50-й экспедиции вернулся с Международной космической станции на Землю днем в понедельник.
«Есть посадка», — высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами в подмосковном Королеве.
На Землю вернулись два космонавта Роскосмоса Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу. К месту посадки отправились
Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 суток.
До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе Олега Новицкого («Роскосмос»), Пегги Уитсон (НАСА) и Тома Песке (ЕSА).