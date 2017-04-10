На военной кафедре КФУ стартовал конкурсный отбор

Об этом на встрече со студентами сообщил ректор КФУ Сергей Донич, передает пресс-служба вуза.

«По всей России из 2,5 тысяч высших учебных заведений военно-учебные центры функционируют всего в 72. К нашей гордости, мы вошли в эти 7%. Я уверен, что военная кафедра станет еще одним большим плюсом в выборе нашего учебного заведения среди абитуриентов», — заявил Донич.

Ректор КФУ имени В. И. Вернадского Сергей Донич

Он уточнил, что военная кафедра в КФУ появилась в июне 2016 года по распоряжению правительства РФ.

По словам начальника учебной части, заместителя начальника военной кафедры Сергея Марченко, на военную кафедру будут приниматься студенты 2-х курсов — юноши, которые не достигли 30-летнего возраста, всех факультетов, форм обучения, бюджетной и коммерческой основы.

Выделяемая в этом году квота на военную кафедру составляет 156 человек: 48 офицеров запаса и 108 сержантов запаса.

«Предварительный конкурсный отбор будет проводиться в военных комиссариатах по месту постановки на учет юношей, обучающихся в КФУ, где они пройдут медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. Те, кто успешно справится с этими двумя позициями, будут допущены к основному отбору, который пройдет в университете», — пояснил Марченко.

Внутренний этап отбора будет включать проверку физической подготовки студентов.