Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Кремль ответил на ракетный удар США по авиабазе в Сирии
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: РФ может ответить на сирийскую атаку США ударом по Порошенко
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Муж Заворотнюк не пришёл на ее день рождения - СМИ
Навка удивила фанатов: фото с мужем из бани
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани написали «Тотальный диктант»

Полторы тысячи человек проверяли грамотность в краевой столице. Впервые диктант писали стражи порядка — руководство и офицерский состав транспортной полиции юга России.

Языковую грамотность проверили в регионе. Краснодарский край вновь присоединился к «Тотальному диктанту». На этот раз в городе открылись 15 площадок, а проверить свою грамотность решили полторы тысячи человек. К ним впервые присоединились более 200 стражей правопорядка — руководство и офицерский состав управления транспортной полиции юга России. А диктовал текст полицейским актер и режиссер Сергей Маховиков.

— Будем делать все, чтобы правильно услышали и среагировали. Я всей душой переживаю, чтобы наша доблестная полиция очень четко написала, на пятерочки, — говорит Сергей Маховиков, чтец акции «Тотальный диктант — 2017».

— Я за свою жизнь так много написал диктантов. Полагаю, что сегодня есть возможность попробовать, обновить свои знания, — говорит Владимир Струков, начальник управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Певец впервые открыто признал, что является геем
Взрыв в Ростове-на-Дону: первые кадры с места происшествия
Певец впервые открыто признал, что является геем
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь