На Кубани написали «Тотальный диктант»

Языковую грамотность проверили в регионе. Краснодарский край вновь присоединился к «Тотальному диктанту». На этот раз в городе открылись 15 площадок, а проверить свою грамотность решили полторы тысячи человек. К ним впервые присоединились более 200 стражей правопорядка — руководство и офицерский состав управления транспортной полиции юга России. А диктовал текст полицейским актер и режиссер Сергей Маховиков.

— Будем делать все, чтобы правильно услышали и среагировали. Я всей душой переживаю, чтобы наша доблестная полиция очень четко написала, на пятерочки, — говорит Сергей Маховиков, чтец акции «Тотальный диктант — 2017».

— Я за свою жизнь так много написал диктантов. Полагаю, что сегодня есть возможность попробовать, обновить свои знания, — говорит Владимир Струков, начальник управления на транспорте МВД России по ЮФО.