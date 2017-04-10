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14:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Коммунальщики вернули воду в 300 домов Коминтерновского района Воронежа

Водоснабжение восстановили к 11:30.

Источник: РИА "Воронеж"

Коммунальщики вернули воду в 300 домов Коминтерновского района Воронежа к 11:30 понедельника, 10 апреля. Около 13,5 тыс. жителей были без воды с утра субботы, 8 апреля, — в выходные водоснабжение восстанавливали на несколько часов, а потом вновь отключили. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали местные жители.

Воронежский водоканал отчитался об устранении аварии в Коминтерновском районе утром понедельника, 10 апреля. В пресс-службе «РВК-Воронеж» заверили, что наладили водоснабжение еще накануне и посоветовали жильцам, у которых не было воды, обратиться в управляющие компании. Однако в «УК Бульвар Победы» корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили информацию жильцов о том, что воды действительно нет: «произошла новая авария».

Контекст.

Проблемы с подачей волы в части Коминтерновского районе были выходные. Из-за порыва в трубопровода на улице Хользунова водоснабжение прекратилось в 39 домах на улицах Генерала Лизюкова, Хользунова, Беговая. Вода вернулась в дома около 20:00 того же дня.

На следующий день, 9 апреля, коммунальная авария произошла на улице Новогородская. Тогда водоснабжение прекратилось в домах на улицах Антонова-Овсеенко, Беговая, Хользунова, Солнечная, 45 Стрелковой дивизии. Сотрудники водоканала меняли затвор трубопровода.

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