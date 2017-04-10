Коммунальщики вернули воду в 300 домов Коминтерновского района Воронежа
Водоснабжение восстановили к 11:30.
Водоснабжение восстановили к 11:30.
Коммунальщики вернули воду в 300 домов Коминтерновского района Воронежа к 11:30 понедельника, 10 апреля. Около 13,5 тыс. жителей были без воды с утра субботы, 8 апреля, — в выходные водоснабжение восстанавливали на несколько часов, а потом вновь отключили. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали местные жители.
Воронежский водоканал отчитался об устранении аварии в Коминтерновском районе утром понедельника, 10 апреля. В
Контекст.
Проблемы с подачей волы в части Коминтерновского районе были выходные.
На следующий день, 9 апреля, коммунальная авария произошла на улице Новогородская. Тогда водоснабжение прекратилось в домах на улицах