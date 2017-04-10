Занятия для студентов проходят в инжиниринговом центре Иркутского госуниверситета
Материалы курса по изучению полезных ископаемых разработаны ведущими инженерами инжинирингового центра и преподавателями вуза.
Материалы курса по изучению полезных ископаемых разработаны ведущими инженерами инжинирингового центра и преподавателями вуза.
Первый курс практикоориентированных открытых лекций прошел в новом инжиниринговом центре по переработке техногенного сырья Иркутского государственного университета. Слушателями лекций стали студенты геологического факультета госуниверситета. Тема курса — «Изучение вещественного состава и обогащение полезных ископаемых», материалы разработаны ведущими инженерами инжинирингового центра и преподавателями геологического факультета. Проведение лекций согласовано Ученым советом геологического факультета ИГУ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Преподаватели и слушатели совместно рассмотрели основные методы обогащения минерального сырья и актуальные методы изучения вещественного состава, методы анализа пород и руд и их значение для разработки технологии обогащения. Особое внимание на лекциях уделено изучению техногенного минерального сырья и проблеме комплексного извлечения ценных компонентов из песков и руд месторождений полезных ископаемых.
«Эффективное взаимодействие специалистов всех отраслей горнодобывающей промышленности — геологов, горняков, обогатителей, металлургов — очень важно для решения прикладных и производственных задач. В настоящее время специалисты горнодобывающей отрасли имеют дело со сложным, труднообогатимым сырьем. Совершенствование методов изучения и извлечения открыло возможность вовлечения в переработку хвостов обогатительных фабрик и отходов металлургической промышленности.
Итогом лекций стали не только полученные необходимые для
Напомним, в июне 2016 года ИГУ стал одним из победителей конкурса министерства образования и науки РФ по созданию и поддержке инжиниринговых центров на базе высших учебных заведений. На конкурс университет представил проект по созданию центра по переработке техногенного минерального сырья, разработанный, в том числе, с участием специалистов геологического факультета. Уже 1 июля инжиниринговый центр стал структурным подразделением