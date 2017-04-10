Лискинец лишился автомобиля Hyundai Solaris из-за долга банку в размере 450 тыс рублей

Судебные приставы забрали автомобиль Hyundai Solaris у 36-летнего жителя Лисок, задолжавшего банку более 450 тыс. рублей, рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» судебный пристав-исполнитель Управления судебных приставов по Лискинскому и Каменскому районам Любовь Соломкина в понедельник, 10 апреля.

Мужчина приехал в отдел приставов на иномарке 29 марта 2017 года.

— Мужчину вызвали повесткой на прием. Должник приехал на машине и не ожидал, что ее могут забрать в счет долга, — рассказала Любовь Соломкина.