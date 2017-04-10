Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии

Министр отметил, что в настоящее время средняя пенсия составляет 35−37% от средней зарплаты в РФ.

«Есть несколько путей (увеличения пенсий). Первый путь — это увеличение ставок взносов. Мы не идем на это, потому что понимаем, что это повлечет очень серьезные изменения в экономике. Поэтому мы исходим из того, что ставки на страховые взносы, которые сейчас есть, позволяют держать тот уровень пенсионного обеспечения, который есть», — сказал Топилин, отвечая на вопрос депутата Николая Харитонова о том, какие способы повышения пенсий существуют.

«Ключевое направление, на мой взгляд, это то, что связано с той реформой, которая была осуществлена. Теперь нужно просто ждать результатов… Мы исходим еще из того, что должна происходить легализация зарплат… И второе, то, что связано с обелением экономики, легализацией заработных плат… Вот, если мы с вами сможем решить задачу легализации, значит сможем реализовать тему, связанную с адекватным ростом пенсий», — добавил Топилин.

Он напомнил, что индексация пенсий осуществляется в полном объеме с 2017 года, что уже является позитивным сдвигом.