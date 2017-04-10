Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Три простых способа готовить быстрее
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Пышный банкет за миллионы: чиновник поразил гостей свадьбой сына
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16:14 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале «открыт» сезон клещей, пострадали уже трое

Нападения паразитов зафиксированы в Кунашакском и Троицком районах, а также в Челябинске.

В Челябинской области «открыт» сезон клещей — от паразитов уже пострадали три жителя региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данным на 7 апреля, в медицинские организации обратились трое пострадавших от укусов клещей, в том числе ребенок (за аналогичный период 2016 года — пять человек, среди них трое детей). Нападения зафиксированы в Кунашакском и Троицком районах, а также в Челябинске», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что ежегодно на Южном Урале регистрируется более 15 тыс. укусов клещей.

Нашествие клещей оставит непривитых детей без турпоходов на Южном Урале.

В текущем году за счет средств областного бюджета вакцинируются дети 3−4 лет и ревакцинируются дошкольники, привитые в 2016 году. На деньги муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и учащихся групп риска.

«Всем остальным, желающим привиться против клещевого энцефалита, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года», — говорится в сообщении.

Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Медики обращают внимание на необходимость в случае укуса клеща обращаться в травмпункты, а также исследования паразита на зараженность инфекциями с целью введения иммуноглобулина или приема антибиотиков. Кроме того, при посещении садовых участков, кладбищ, парков следует использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Циркачи вывели медведя в туалет почти в центре Челябинска
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь