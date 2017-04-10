На Южном Урале «открыт» сезон клещей, пострадали уже трое

В Челябинской области «открыт» сезон клещей — от паразитов уже пострадали три жителя региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данным на 7 апреля, в медицинские организации обратились трое пострадавших от укусов клещей, в том числе ребенок (за аналогичный период 2016 года — пять человек, среди них трое детей). Нападения зафиксированы в Кунашакском и Троицком районах, а также в Челябинске», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что ежегодно на Южном Урале регистрируется более 15 тыс. укусов клещей.

Нашествие клещей оставит непривитых детей без турпоходов на Южном Урале.

В текущем году за счет средств областного бюджета вакцинируются дети 3−4 лет и ревакцинируются дошкольники, привитые в 2016 году. На деньги муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и учащихся групп риска.

«Всем остальным, желающим привиться против клещевого энцефалита, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года», — говорится в сообщении.

Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека.