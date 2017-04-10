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16:25 (мск), источник: ИА Башинформ

На реках Башкирии установят искусственные нерестилища

УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. На реках Белая и Уфа установят искусственные нерестилища. Обязательства по устройству мест для размножения рыбы взяли на себя предприниматели, заключившие госконтракты с Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Башинформ

Искусственные нерестилища представляют собой плавучие гнезда — веники, изготовленные из синтетического материала или из веток хвойных пород деревьев. Гнезда размещаются в воде на шнуре с грузом, на подводной заросли рыбы откладывают икру.

Как отмечают специалисты Минэкологии РБ, установка искусственных нерестилищ позволит увеличить объемы воспроизводства ценных промысловых видов рыб в период нереста, а также уменьшить гибель икры от суточного и сезонного колебания уровней воды.

«Ежегодно происходит снижение выловов промысловых видов водных биологических ресурсов, — пояснил главный специалист-эксперт отдела охраны за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Камиль Биргулиев. — В первую очередь это связано со слабым естественным воспроизводством по причине уменьшения количества нерестилищ и ухудшением их качества, которое напрямую зависит от уровня воды в реках. В результате перепада уровней воды в период весеннего половодья практически ежегодно наблюдается обсыхание уже использованных нерестилищ, гибель икры. Все эти факторы серьезно подрывают промысловые запасы, а популяции некоторых видов рыб и вовсе приближаются к грани исчезновения».

По окончании нерестового периода нерестилища-гнезда должны быть изъяты из рек и утилизированы, чтобы не допустить засорения водных объектов. Аналогичные работы по установке искусственных нерестилищ проводят рыбодобывающие предприятия республики.

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