Ростовская модель стала обладательницей титула Miss diаmond Russia-2017

Престижный конкурс красоты прошел в Туле 9 апреля. Участницы дефилировали в купальниках, деловых костюмах, вечерних платьях. В итоге ростовская модель оставила позади конкурсанток из 13 регионов страны, в том числе Пятигорска, Москвы, Омска, Липецка и Тулы.

Отметим, что вскоре Илона Понкратова отправится на международный конкурс красоты в Черногорию.