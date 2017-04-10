В Воронеже начали демонтировать аварийный мост на улице 9 Января
Аварийный мост на улице 9 января начали демонтировать: сняли одно пролётное строение.
Аварийный мост на улице 9 января начали демонтировать: сняли одно пролётное строение.
Сейчас экскаватор разгребает обломки. В это время с помощью гидромолота уже расширяют продольные швы, чтобы можно было приступить к демонтажу второго пролёта. Правда, здесь работа может затянуться: рабочие ждут разрешение РЖД — второй пролёт путепровода находится непосредственно над железнодорожной веткой.
Рядом с путепроводом уже расчистили площадку под строительство нового участка развязки, правда ещё предстоит разобраться с коммуникациями, подрядчики ждут точных данных об их местонахождении от владельцев.
Вторую часть путепровода начнут разбирать не раньше, чем через неделю. По ней ещё ходят пешеходы, но рабочие планируют перекрыть
Дмитрий Турцев, начальник участка:
«В любом случае будет
А вот для автолюбителей есть хорошая новость — подрядчики приводят в порядок два альтернативных объезда пробки. Из Северного в
По одной из этих дорог уже можно проехать. Она здесь с 80-х годов. Находится сразу за развязкой. Преодолев двести метров двухполосной дороги в сторону