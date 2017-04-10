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15:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже начали демонтировать аварийный мост на улице 9 Января

Аварийный мост на улице 9 января начали демонтировать: сняли одно пролётное строение.

Сейчас экскаватор разгребает обломки. В это время с помощью гидромолота уже расширяют продольные швы, чтобы можно было приступить к демонтажу второго пролёта. Правда, здесь работа может затянуться: рабочие ждут разрешение РЖД — второй пролёт путепровода находится непосредственно над железнодорожной веткой.

Рядом с путепроводом уже расчистили площадку под строительство нового участка развязки, правда ещё предстоит разобраться с коммуникациями, подрядчики ждут точных данных об их местонахождении от владельцев.

Вторую часть путепровода начнут разбирать не раньше, чем через неделю. По ней ещё ходят пешеходы, но рабочие планируют перекрыть сеткой-рабицей большую часть дороги, оставят только узкую тропинку. А ещё через пару недель, когда снимут и вторую половину моста, пешеходам останется преодолевать это расстояние только на автобусе.

Дмитрий Турцев, начальник участка:

«В любом случае будет какое-то проектное решение, либо разнарядка какая-то, где устраивать эти пешеходные переходы. Один путепровод будет открыт в конце октября, по нему будет открыто движение и будет возможно какое-то движение для пешеходов по нему».

А вот для автолюбителей есть хорошая новость — подрядчики приводят в порядок два альтернативных объезда пробки. Из Северного в Юго-Западный и из Юго-Западного в центр.

По одной из этих дорог уже можно проехать. Она здесь с 80-х годов. Находится сразу за развязкой. Преодолев двести метров двухполосной дороги в сторону Юго-Западного района, можно свернуть направо, проехать под путепроводом и выехать на улицу Героев Сибиряков у Юго-Западного кладбища. Рабочие засыпали ямы асфальтовым срезом и осушили болотце. Осталось повесить знаки.

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