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17:56 (мск), источник: Фонтанка

Петербургский метрополитен получил пятый красный состав

Восьмивагонный поезд, исполненный в красном цвете специально для работы на 1-й линии метрополитена Петербурга, доставлен в электродепо «Автово». Это уже пятый по счету состав нового поколения для подземки.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Как сообщает 10 апреля пресс-служба подземки, поезд выйдет на линию с пассажирами после окончания приёмочных мероприятий.

Отличительными чертами новых моделей является асинхронный тяговый привод, который позволяет экономить до тридцати процентов электроэнергии, светящееся табло над раздвижными дверями, бегущая строка в вагоне, комплекс видеонаблюдения, а также улучшенная шумоизоляция и более плавный ход.

Метрополитен Петербурга получил уже четыре аналогичных состава от Октябрьского электровагоноремонтного завода, которые работают на Кировско-Выборгской линии. До 2020 года предприятие передаст метрополитену 25 составов из вагонов указанных моделей.

Первый красный поезд был принят в эксплуатацию 15 ноября 2016 года, и в тот же день возникли проблемы с новой техникой. Немецкий электрический привод, на котором работают двери вагонов, оказался не рассчитан на русских пассажиров, которые периодически придерживают их вручную. После нескольких инцидентов в петербургской подземке заявили, что недоработки учли и систему перестроили, так что проблем больше не возникает.

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