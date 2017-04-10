Петербургский метрополитен получил пятый красный состав

Как сообщает 10 апреля пресс-служба подземки, поезд выйдет на линию с пассажирами после окончания приёмочных мероприятий.

Отличительными чертами новых моделей является асинхронный тяговый привод, который позволяет экономить до тридцати процентов электроэнергии, светящееся табло над раздвижными дверями, бегущая строка в вагоне, комплекс видеонаблюдения, а также улучшенная шумоизоляция и более плавный ход.

Метрополитен Петербурга получил уже четыре аналогичных состава от Октябрьского электровагоноремонтного завода, которые работают на Кировско-Выборгской линии. До 2020 года предприятие передаст метрополитену 25 составов из вагонов указанных моделей.

Первый красный поезд был принят в эксплуатацию 15 ноября 2016 года, и в тот же день возникли проблемы с новой техникой. Немецкий электрический привод, на котором работают двери вагонов, оказался не рассчитан на русских пассажиров, которые периодически придерживают их вручную. После нескольких инцидентов в петербургской подземке заявили, что недоработки учли и систему перестроили, так что проблем больше не возникает.