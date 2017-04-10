Самостоятельный медведь оказался артистом передвижного театра

Недалеко от дома по улице Островского, 10, где и сняли на видео косолапого, находится Дворец культуры ЧЭРЗ. В настоящий момент там проводятся выступления передвижного цирка-шапито, в которых и участвует этот самостоятельный мишка.

«Медведь — крупное животное. К тому же здесь нарушение общественного порядка — это факт, фиксированный на видео. Надзорные органы должны выйти на проверку в ДК — это ведь не цирк, должны быть условия по содержанию животных», — комментирует ситуацию ветеринарный врач и президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

По словам главного зоозащитника Челябинска, полная безнаказанность такого выгула животных позволяет периодически в разных городах России наблюдать на улицах диких животных.