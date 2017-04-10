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16:16 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске летняя смена загородных лагерей откроется уже 28 мая

Аккарицидная обработка территорий школьных лагерей начнётся через три недели.

13 тысяч детей отдохнут в загородных школьных лагерях, об этом сообщила директор департамента образования администрации города Омска Екатерина Спехова. На пришкольных оздоровительных площадках поправят своё здоровье 10 тысяч юных горожан и около тысячи мальчишек и девчонок отправятся в палаточные лагеря.

«Это маленький процент, — комментирует Екатерина Витальевна. — Всего в Омске 116 тысяч школьников. Конечно, будет организован выездной отдых, ежегодно порядка 5−7 тысяч детей ездят в другие регионы, например, в Москву, Санкт-Петербург, посещают города Золотого кольца. 4−5 тысяч детей бывают в спортивных лагерях на профильных сменах».

В сравнении с прошлым годом не увеличилась стоимость путёвки в загородный лагерь. Сумма её равняется 15 330 рублям, коммерческие лагеря в этом году предлагают свои услуги за повышенную плату. Она равняется 32 тысячам рублей за 21 день пребывания. «Здесь нашей зоны влияния нет», — говорит директор депобразования. Все лагеря уже с начала апреля продают путёвки.

С 1 мая начнётся энтомологическое обследование и аккарицидная обработка территорий лагерей. Проводится она раз в 45 дней.

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