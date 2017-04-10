В Омске летняя смена загородных лагерей откроется уже 28 мая
Аккарицидная обработка территорий школьных лагерей начнётся через три недели.
Аккарицидная обработка территорий школьных лагерей начнётся через три недели.
13 тысяч детей отдохнут в загородных школьных лагерях, об этом сообщила директор департамента образования администрации города Омска Екатерина Спехова. На пришкольных оздоровительных площадках поправят своё здоровье 10 тысяч юных горожан и около тысячи мальчишек и девчонок отправятся в палаточные лагеря.
«Это маленький процент, — комментирует Екатерина Витальевна. — Всего в Омске 116 тысяч школьников. Конечно, будет организован выездной отдых, ежегодно порядка 5−7 тысяч детей ездят в другие регионы, например, в Москву,
В сравнении с прошлым годом не увеличилась стоимость путёвки в загородный лагерь. Сумма её равняется 15 330 рублям, коммерческие лагеря в этом году предлагают свои услуги за повышенную плату. Она равняется 32 тысячам рублей за 21 день пребывания. «Здесь нашей зоны влияния нет», — говорит директор депобразования. Все лагеря уже с начала апреля продают путёвки.
С 1 мая начнётся энтомологическое обследование и аккарицидная обработка территорий лагерей. Проводится она раз в 45 дней.