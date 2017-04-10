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16:30 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В ростовском парке Горького установят памятник Михаилу Пуговкину

В донской столице увековечат имя Михаила Пуговкина. Памятник народному артисту СССР установят в парке Горького.

Для Ростова-на-Дону выбран один из самых известных кинообразов — Яшки-артиллериста из «Свадьбы в Малиновке». Ваять фигуру будет Дмитрий Лындин — автор барельефа Александра Солженицына, а также памятника Виктору Понедельнику. В годы войны артист сражался с фашистами, освобождая Ростов, поэтому именно здесь открыт единственный в стране музей Михаила Пуговкина.

«У нас каждая экскурсия проходит с кинопоказом. У меня своих шесть документальных фильмов. Мы фрагменты обязательно туда вносим. Есть у нас фильмы: «Наш Михаил Пуговкин», «Пуговкин есть Пуговкин», «Страницы земной жизни Пуговкина». Я их монтирую. Экскурсия называется «Жизнь и судьба Михаила Пуговкина», — рассказывает вдова Михаила Пуговкина, основатель музея Ирина Пуговкина.

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