В ростовском парке Горького установят памятник Михаилу Пуговкину

Для Ростова-на-Дону выбран один из самых известных кинообразов — Яшки-артиллериста из «Свадьбы в Малиновке». Ваять фигуру будет Дмитрий Лындин — автор барельефа Александра Солженицына, а также памятника Виктору Понедельнику. В годы войны артист сражался с фашистами, освобождая Ростов, поэтому именно здесь открыт единственный в стране музей Михаила Пуговкина.

«У нас каждая экскурсия проходит с кинопоказом. У меня своих шесть документальных фильмов. Мы фрагменты обязательно туда вносим. Есть у нас фильмы: «Наш Михаил Пуговкин», «Пуговкин есть Пуговкин», «Страницы земной жизни Пуговкина». Я их монтирую. Экскурсия называется «Жизнь и судьба Михаила Пуговкина», — рассказывает вдова Михаила Пуговкина, основатель музея Ирина Пуговкина.