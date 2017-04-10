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15:27 (мск), источник: НИА Самара

12 апреля музей «Самара Космическая» отмечает 10-летний юбилей

12 апреля, в 13:00 в «Музейно-выставочном центре «Самара Космическая» состоится торжественное мероприятие, посвященное 10-летию открытия музея.

На площади им. Д. И. Козлова будут работать выставка технического творчества, выставка художественных работ, мастер — классы по живописи. Также у входа в музей будет установлена и открыта информационная доска, содержащая сведения об истории создания музея и установке ракеты-носителя «Союз».

Гостям мероприятия будет показан видеофильм о строительстве, открытии и деятельности музейно-выставочного центра. Для участников всероссийской акции «Космос без турникетов» будет организована экскурсия по основной экспозиции Музея. Также в программе мероприятия — доклады о развитии и достижениях музея, награждение лучших сотрудников.

На мероприятие приглашены представители городской власти, лауреат Ленинской премии, действительный член Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, первый заместитель Генерального конструктора Центра «ЦСКБ — Прогресс» А. В. Чечин, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный испытатель космической техники, к.т.н., почетный работник ГНПРКЦ «ЦСКБ — Прогресс», заместитель начальника отделения ЦСКБ М. Ф. Шум, лауреат Государственной премии СССР, почетный работник ГНПРКЦ «ЦСКБ — Прогресс», заместитель генерального конструктора ЦСКБ К. В. Тархов, участники автопробега — сотрудники ОАО «РКЦ «Прогресс», школьники — участники всероссийской акции «Космос без турникетов», а также представители ОАО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ОАО «НПО ЭНЕРГОМАШ», ОАО «ОРКК», сообщает пресс-служба администрации Самары.

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12 апреля музей «Самара Космическая» отмечает 10-летний юбилей
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