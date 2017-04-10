12 апреля музей «Самара Космическая» отмечает 10-летний юбилей

На площади им. Д. И. Козлова будут работать выставка технического творчества, выставка художественных работ, мастер — классы по живописи. Также у входа в музей будет установлена и открыта информационная доска, содержащая сведения об истории создания музея и установке ракеты-носителя «Союз».

Гостям мероприятия будет показан видеофильм о строительстве, открытии и деятельности музейно-выставочного центра. Для участников всероссийской акции «Космос без турникетов» будет организована экскурсия по основной экспозиции Музея. Также в программе мероприятия — доклады о развитии и достижениях музея, награждение лучших сотрудников.