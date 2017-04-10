В Екатеринбурге пустят с молотка купеческие дома

В Екатеринбурге выставлены на продажу четыре объекта культурного наследия, построенные в XIX веке. С молотка пустят «Дом купца Кудряшова», «Господский дом в саду» и комплекс зданий деревянного зодчества, известный как сдвоенный «Дом крестьянина Панова и купца Лебедева».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МУГИСО, аукционы по ним назначены на 10, 12 и 15 мая. «Эти здания находятся в реестре объектов культурного значения, на них распространяются охранные обязательства, которые будут переданы будущему собственнику после их продажи», — подчеркнули в министерстве.

Самый старый особняк — «Господский дом в саду» на берегу Верх-Исетского пруда (улица Кирова, 32) оценен дешевле прочих: его стартовая цена — 16,67 миллиона рублей. «Дом купца Кудряшова» на Хохрякова, 24 выставлен на продажу за 22 с небольшим миллиона рублей.

Самый дорогой лот — сдвоенный дом в самом центре Екатеринбурга (Сакко и Ванцетти, 23а и 25а). Его готовы отдать за 39,4 миллиона.

По мнению историков, это — бесспорный шедевр деревянной архитектуры конца XIX века, принадлежащий к так называемому «псевдорусскому» стилю. Один из хозяев сдвоенного дома, купец Александр Лебедев, был владельцем модной мастерской и гласным городской думы. Особняк был построен в 1886 году на улице Усольцевской, где жили многие предприниматели старого Екатеринбурга. А одним из домов там владел отдаленный потомок Льва Толстого — граф Иван Толстой.