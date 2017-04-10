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16:57 (мск), источник: Nur.kz

Закон не запрещает казахстанцам жениться до совершеннолетия

Кому из казахстанцев нельзя связывать себя узами брака, рассказал официальный представитель Министерства юстиции Республики Казахстан Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.

Рамазанов отмечает, что в соответствии со статьей 11 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV, не допускается заключение брака (супружества) между лицами, относящимися к следующим пяти категориям.

Это лица одного пола и лица, из которых хотя бы одно уже состоит в другом зарегистрированном браке (супружестве).

Также незаконен брак между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, детьми усыновителей и усыновленными детьми и лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.

В комментариях к этому посту одна из пользовательниц отметила, что список показался ей неполным. В беседе предположили, что еще одна категория граждан, которым нельзя вступать в брак — это лица, не достигшие 18-летнего возраста.

Рамазанов ответил в комментариях, что в законе такого пункта нет.

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