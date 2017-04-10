В Молдове могут закрыться все школы

«Мы не можем обеспечить для себя и своих детей достойный уровень жизни с такими мизерными зарплатами. В случае, если правительство не пойдет к нам навстречу, мы будем вынуждены прервать учебный процесс», — подчеркнул председатель Профсоюзной федерации образования и науки Думитру Иванов.

Педагоги на грани срыва, они готовы в любой момент не выходить на работу, так как больше не могут жить на низкие зарплаты. Большинство из них считает, что переговоры следовало начать еще в мае прошлого года. Возможно тогда, средства на повышение заработной платы, удалось бы найти.