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18:52 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове могут закрыться все школы

Работников сферы образования не устраивает прибавка размером в 100 леев к заработной плате, они настаивают на своем, и требуют повышения на 50%, иначе готовы сорвать учебный процесс.

Источник: Actualitati.md

«Мы не можем обеспечить для себя и своих детей достойный уровень жизни с такими мизерными зарплатами. В случае, если правительство не пойдет к нам навстречу, мы будем вынуждены прервать учебный процесс», — подчеркнул председатель Профсоюзной федерации образования и науки Думитру Иванов.

Педагоги на грани срыва, они готовы в любой момент не выходить на работу, так как больше не могут жить на низкие зарплаты. Большинство из них считает, что переговоры следовало начать еще в мае прошлого года. Возможно тогда, средства на повышение заработной платы, удалось бы найти.

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