Украина оказалась на первом месте в рейтинге коррупции Ernst&Young

51% респондентов, участвовавших в исследовании EY Fraud Survey, до сих пор считают проблему взяточничества и коррупции актуальной.

27% опрошенных заявляют, что в бизнес-среде их стран взяточничество является приемлемым средством для получения контрактов, включая 14% респондентов из Западной Европы.

Среди 41 страны первое место занимает Украина — 88% респондентов ответили утвердительно. Дания, Норвегия и Финляндия имеют самые низкие проявления коррупции в бизнесе.

Управляющий партнер компании EY в Украине Алексей Кредисов отмечает, что «отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в нашей стране, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм».

Так, чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37% респондентов готовы предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта.

«Регуляторные нормы оказали положительное влияние на этические стандарты только в 12% опрошенных нами компаний. При этом почти треть респондентов верят в то, что привлечение к уголовной ответственности отдельных сотрудников будет способствовать предотвращению мошенничества, взяточничества и коррупции среди руководства», — говорится в сообщении.

Как видно в таблице, в 2015 году Украина в этом рейтинге была седьмой по уровню коррупции.

«Это очень тревожные показатели, на которые стоит обратить внимание политическому истеблишменту, и в частности, представителям законодательной, исполнительной и судебной власти Украины. Необходимы конкретные действия и показательные примеры личной ответственности на самом высоком уровне», — говорит Кредисов.

В исследовании приняли участие 4100 представителей крупных компаний из 41 страны. Интервью проводились на родных языках респондентов в режиме онлайн либо при личных встречах. Среди респондентов — члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена, а также другие сотрудники, представляющие компании разных размеров и из разных отраслей. Исследование проводилось и в Украине, где было опрошено 100 сотрудников компаний.