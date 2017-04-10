Когда в Волгограде отключат отопление?

Отопление в Волгограде отключат уже 11 апреля, во вторник.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, подачу тепла прекратят в соответствии с нормативами. Отопительный сезон весной положено оканчивать после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении 5 суток составляет не менее +8. По данным городских властей, на сегодняшний день погодные условия соответствуют этим требования.

Отметим, что среднесуточную температуру синоптики рассчитывают особым способом. Несколько раз в сутки измеряется температура воздуха, показатели складываются, сумма делится на количество измерений. На метеостанциях обычно проводят 8 измерений через каждые 3 часа — такой период считается самым оптимальным. Чем больше количество измерений, тем точнее показатель средней температуры воздуха.

Добавим, что, по данным синоптиков, значительного похолодания не ожидается. В ближайшие трое суток дневная температура будет составлять +15…+18ºС, ночная +5…+7ºС. С 14 апреля похолодает до +13…+ 14ºС в дневное время и до +2…+5ºС в ночное. А уже с 17 апреля столбик термометра снова начнет подниматься и через пару дней в дневное время достигнет отметок +20… +21ºС, в ночное время температура составит +7…+10ºС.