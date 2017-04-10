Калининградцам рассказали, где накануне Пасхи освятить куличи

Праздничные богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда совершит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Начало Полунощницы в 22.30, Крестный ход — 23.30, Пасхальная утреня и Божественная литургия — 00.00.

«Основной богословский смысл Светлого Христова Воскресения заключен в том, что Иисус Христос, будучи истинным Богом и истинным человеком, добровольно отдал Себя на страдание за спасение человечества от вечной гибели. Своим страданием он искупил человеческий род от греховного проклятия и власти смерти. Своим же воскресением Господь Иисус Христос ознаменовал победу над смертью и над грехом», — объяснил пресс-секретарь Калининградской епархии священник Давид Рожин.

Яйца и куличи будут освящать накануне Пасхи — в субботу с 13.00 и до 21.00 каждый час. Для этого специально на улицу перед храмом вынесут столы.