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12:20 (мск), источник: РИА Новости

Мурманский университет передал парусник «Седов» калининградскому вузу

МУРМАНСК, 10 апр — РИА Новости. Крупнейший в мире парусник «Седов» передан из управления мурманского технического госуниверситета (МГТУ) в оперативное управление калининградскому государственному техническому университету в целях оптимизации расходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе мурманского вуза.

Источник: РИА Новости

Как пояснили в вузе, «Седов» является собственностью России и был закреплен за МГТУ на праве оперативного управления. «Решение о передаче УПС “Седов” в оперативное управление в ФГБОУ ВО “КГТУ”, подведомственного федеральному агентству по рыболовству, принято в рамках задачи оптимизации государственных расходов федерального бюджета на содержание учебных парусных судов и прохождение на них плавательной практики, а также проведения послерейсовых и капитальных ремонтов», — сообщили в пресс-службе.

В вузе напомнили, что многолетний опыт эксплуатации парусников «Седов» и «Крузенштерн» показывает, что основными районами навигации в период проведения плавательной практики для обучающихся образовательных учреждений Росрыболовства являются Балтийское, Северное, Средиземное море.

«Также в Калининграде и Светлом находятся судоремонтные предприятия, которые имеют большой опыт ремонта и послерейсового обслуживания парусных судов. Это требует специального оборудования и наличия профессиональных кадров, в том числе по работе с такелажем (парусным вооружением), а также по корпусным работам, так как корпус барка «Седов» собран по уникальной технологии «холодной клепки», — уточнили в пресс-службе.

В МГТУ считают, что такое решение позволит существенно оптимизировать расходы, а также проводить единую политику по комплектованию экипажей парусников и организации плавательной практики курсантов морских специальностей всех шести вузов Росрыболовства. «Мероприятия, запланированные в рамках морской практики курсантов МГТУ в 2017 году, будут выполнены в полном объеме», — заверили в МГТУ.

Учебное парусное судно — барк Росрыболовства «Седов» — самый большой в мире парусник, был построен на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 году. Длина — 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж — 230 человек, площадь парусов — более 4,1 тысячи квадратных метров. На нем проходят обучение будущие капитаны, штурманы, механики и радисты. Барку «Седов» принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 12,6 узла. МГТУ судно было передано в 1991 году.

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