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16:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назвали участки дорог, которые отремонтируют в этом году

УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Жители Башкортостана могут ознакомиться с перечнем ремонта региональных, межмуниципальных и местных дорог.

Карта-схема выполнения работ на объектах также размещена на сайте Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

В этом году планируется отремонтировать около тысячи километров региональных, межмуниципальных и местных дорог. Это на 150 километров больше, чем в прошлом году.

В том числе, запланировано завершить ремонтные работы на участках протяженностью 442 километра дорог регионального межмуниципального значения и 468 километров местных дорог, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из Дорожного фонда Башкортостана.

Кроме того, у каждого муниципалитета существует свой дорожный фонд, за счет которого также проводятся работы по ремонту автодорог местного значения.

Дорожный фонд муниципалитетов складывается из отчислений от акцизов на нефтепродукты, субсидий из республиканского бюджета и прочих источников, пояснили в пресс-службе Госкомтранса РБ.

«В этом году у нас очень большие планы по ремонту дорог. Сейчас полным ходом подрядные организации ведут заготовку инертных материалов и с наступлением тепла по всей республике начнется масштабный ремонт дорог», — отметил председатель Госкомтранса РБ Рим Гилязетдинов.

Протяженность отремонтированных дорог планируются увеличить, в том числе, за счет применения механизмов «отложенного платежа».

В 2016 году применение этой новой платежной схемы позволило аккумулировать эффект максимального ускорения выполнения работ за счет привлечения средств дорожников, которые, в свою очередь, привлекли заемные средства. По этой схеме отремонтировано 126 километров наиболее важных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

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