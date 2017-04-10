Ярмарку на площади Куйбышева перенесут на другую площадку

Необходимость переноса ярмарки возникла в связи с масштабной реконструкцией площади Куйбышева, которая стартует в мае и продлится до декабря.

По словам руководителя городского департамента потребительского рынка Александра Андриянова, примерные места размещения ярмарки уже определены.

«Мы рассматриваем 3 варианта переноса — на площадку около Дворца спорта авиационного завода, площадку на улице Уральской, площадку напротив магазина “Электроника” на улице Георгия Димитрова. Это будут крытые павильоны с отоплением и кондиционированием», — пояснил Андриянов.