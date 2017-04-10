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16:39 (мск), источник: Volga News

Ярмарку на площади Куйбышева перенесут на другую площадку

Администрация Самары рассматривает варианты переноса традиционной осенней ярмарки на площади Куйбышева. Об этом сообщили в понедельник, 10 апреля, на оперативном совещании у главы города Олега Фурсова.

Необходимость переноса ярмарки возникла в связи с масштабной реконструкцией площади Куйбышева, которая стартует в мае и продлится до декабря.

По словам руководителя городского департамента потребительского рынка Александра Андриянова, примерные места размещения ярмарки уже определены.

«Мы рассматриваем 3 варианта переноса — на площадку около Дворца спорта авиационного завода, площадку на улице Уральской, площадку напротив магазина “Электроника” на улице Георгия Димитрова. Это будут крытые павильоны с отоплением и кондиционированием», — пояснил Андриянов.

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