Екатеринбургских водителей маршруток, нарушающих ПДД, вызвали «на ковер» в Госавтоинспекцию

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, начальник отделения технического надзора свердловской Госавтоинспекции Александр Порубенко сообщил, что, к сожалению, на текущий момент в Свердловской области уже произошло 10 ДТП по вине водителей общественного транспорта, в которых 10 человек пострадали, пять из них — в Екатеринбурге. Один водитель автобуса в Екатеринбурге допустил наезд на пешехода, не предоставив ему преимущества в движении, еще четверо водителей допустили падения пассажиров в салонах автобусов из-за резкого торможения.

В ведомстве подчеркнули, что причиной данных ДТП стало агрессивное, хамское поведение водителей пассажирского транспорта и грубейшие нарушения ПДД с их стороны — это и проезд на запрещающий сигнал светофора, и резкое перестроение при отсутствии даже включения сигналов, движение с небезопасной скоростью.

Приглашенным на встречу водителям и их руководителям были представлены видеоматериалы, которые сняли неравнодушные жители города и отправили в Госавтоинспекцию с указанием времени, места события, маршрута транспортного средства. На вопрос сотрудников ГИБДД, для чего водители допускали такие нарушения, сами водители ответить не смогли. Не смогли пояснить поведение своих сотрудников и присутствовавшие руководители транспортных предприятий. Более того, один из них не смог даже ответить на вопрос о количестве нарушений ПДД при управлении автобусами у одного конкретного водителя.

По результатам проведенной беседы с водителей автобусов были отобраны объяснения и госинспекторами технадзора ГИБДД были возбуждены 12 административных производств в отношении водителей, допустивших нарушения правил дорожного движения: один материал был составлен за выезд на встречку, еще шесть — за проезд на запрещающий сигнал светофора, четыре — за нарушение правил маневрирования, еще один — за остановку на пешеходном переходе.