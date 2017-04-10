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17:02 (мск), источник: Om1.ru

В Омске экстренно высушили лужу, по которой прокатился байдарочник

Коммунальщики отреагировали на показательный заплыв.

Как уже сообщал портал Om1.ru, сегодня днем в крупной луже, разлившейся на улице Жукова вдоль трамвайных путей, заметили байдарочника. Мужчина в спортивной экипировке проплыл по ней на лодке, как по каналу. Через несколько часов акция получила позитивный финал.

Во второй половине дня к луже подъехали коммунальные службы со спецтехникой. Воду оперативно откачали, осушив «канал». Процесс работы коммунальщиков запечатлели на фото, которые распространилось в соцсетях.

В комментариях подписчики посетовали, что таинственного спортсмена лишили возможности завоевать олимпийскую медаль. Впрочем, теперь к нему поступают предложения сделать аналогичный заплыв в новых местах. Омичи зовут его в свои затопленные дворы.

— Приглашаем в наш двор таинственного байдарочника, может и наше море откачают, — пишут пользователи.

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