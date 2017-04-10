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16:28 (мск), источник: 112.ua

В Киеве нашлась украденная с выставки авторская писанка

Писанка, которую несколько дней назад украли с выставки на Софийской площади, нашлась. Об этом сообщила автор экспоната — художница Вероника Михайлуца на своей странице в Facebook.

Источник: 112.ua

«Я пока опять в шоке, руки трясутся, поэтому подробности расскажу чуть позже! Но организаторы сказали, что нашли в траве где-то (точно локацию не уточнила, была полном в шоке)», — написала она.

Как сообщил изданию «Сегодня» куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, экспонат нашли в сквере на улице Рейтарской.

«Нам позвонила женщина с ул. Рейтарской. Сказала, что в сквере лежит какая-то писанка, мол, возможно — ваша. Мы туда пошли, и действительно оказалось, что это она! Сейчас писанка возвращена на Софийскую площадь», — рассказал Добруцкий.

Ранее сообщалось, что с киевской выставки писанок еще до открытия украли экспонат о дружбе человека и собаки.

Напомним, в Киеве на выходных заработала выставка авторских писанок, на которой представлены сотни символических яиц, расписанных художниками со всей Украины. Погода не позволила организаторам полноценно открыть пасхальный Фестиваль писанок. О том, когда это случится, в проекте Folk Ukraine обещали сообщить дополнительно.

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