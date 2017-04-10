В Киеве нашлась украденная с выставки авторская писанка
Писанка, которую несколько дней назад украли с выставки на Софийской площади, нашлась. Об этом сообщила автор экспоната — художница Вероника Михайлуца на своей странице в Facebook.
Писанка, которую несколько дней назад украли с выставки на Софийской площади, нашлась. Об этом сообщила автор экспоната — художница Вероника Михайлуца на своей странице в Facebook.
«Я пока опять в шоке, руки трясутся, поэтому подробности расскажу чуть позже! Но организаторы сказали, что нашли в траве
Как сообщил изданию «Сегодня» куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, экспонат нашли в сквере на улице Рейтарской.
«Нам позвонила женщина с ул. Рейтарской. Сказала, что в сквере лежит
Ранее сообщалось, что с киевской выставки писанок еще до открытия украли экспонат о дружбе человека и собаки.
Напомним, в Киеве на выходных заработала выставка авторских писанок, на которой представлены сотни символических яиц, расписанных художниками со всей Украины. Погода не позволила организаторам полноценно открыть пасхальный Фестиваль писанок. О том, когда это случится, в проекте Folk Ukraine обещали сообщить дополнительно.