Москвичи несут цветы к посольству Казахстана в память о Максиме Арышеве
В Москве почтили память казахстанца Максима Арышева, погибшего при теракте в
В Москве почтили память казахстанца Максима Арышева, погибшего при теракте в
«Москвичи несут цветы к посольству Казахстана в Москве на Чистых Прудах в память о казахстанце Максиме Арышеве, погибшем во время теракта в метрополитене Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении.
С Максимом Арышевым, погибшим в результате взрыва в метро
«Мы чувствовали вашу поддержку, мы чувствовали её в России. Конечно, мы надеялись на лучшее, но оказалось, что он был один из 14 человек, погибших в этом вагоне метро. Большую часть взрыва он принял на себя. Вся Россия скорбит. Когда мы улетали, все извинялись, что не уберегли. Говорили: «Простите, простите нас, пожалуйста», — сказал отец Максима Виталий Арышев.
Максим учился на третьем курсе
Россия выплатит семье погибшего при теракте казахстанца 2 млн рублей.