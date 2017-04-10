Москвичи несут цветы к посольству Казахстана в память о Максиме Арышеве

«Москвичи несут цветы к посольству Казахстана в Москве на Чистых Прудах в память о казахстанце Максиме Арышеве, погибшем во время теракта в метрополитене Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении.

С Максимом Арышевым, погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, простились в Алматы 7 апреля. Проводить парня в последний путь пришли родные, друзья и просто сопереживающие горожане.

«Мы чувствовали вашу поддержку, мы чувствовали её в России. Конечно, мы надеялись на лучшее, но оказалось, что он был один из 14 человек, погибших в этом вагоне метро. Большую часть взрыва он принял на себя. Вся Россия скорбит. Когда мы улетали, все извинялись, что не уберегли. Говорили: «Простите, простите нас, пожалуйста», — сказал отец Максима Виталий Арышев.

Максим учился на третьем курсе Санкт-Петербургского Экономического университета. В день теракта он вышел после учёбы и обычным маршрутом отправился домой на метро. Взрыв произошёл в непосредственной близости от него.

Россия выплатит семье погибшего при теракте казахстанца 2 млн рублей.