Воронежец снял на видео опасные гонки троллейбуса и автобуса

Как видно на записи, троллейбус и ПАЗик едут по улице Хользунова со стороны Шишкова в сторону Московского проспекта. Судя по данным с видеорегистратора, действие происходит 7 апреля около 19:00. Водители общественного транспорта устраивают гонки, пытаясь опередить друг друга. Происходящее мешает движению остальных автомобилистов. В какой-то момент «гонщики» останавливаются перед светофором, в троллейбус пытается зайти пассажир. Однако водитель «рогатой» машины не открывает двери, вместо этого он обгоняет ПАЗик на красный свет.

Отметим, что водители общественного транспорта часто нарушают правила дорожного движения и становятся героями YouTube. Нередко гонки завершаются неприятными последствиями для пассажиров и водителей маршруток. Сотрудники ГИБДД просят жаловаться на нарушителей в полицию.