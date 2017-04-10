Воронежец снял на видео опасные гонки троллейбуса и автобуса
В Сети появилось видео опасных гонок, устроенных водителями троллейбуса № 17 и автобуса № 57 В. Ролик был выложен на канале Kapellan видеохостинга YouTube.
В Сети появилось видео опасных гонок, устроенных водителями троллейбуса № 17 и автобуса № 57 В. Ролик был выложен на канале Kapellan видеохостинга YouTube.
Как видно на записи, троллейбус и ПАЗик едут по улице Хользунова со стороны Шишкова в сторону Московского проспекта. Судя по данным с видеорегистратора, действие происходит 7 апреля около 19:00. Водители общественного транспорта устраивают гонки, пытаясь опередить друг друга. Происходящее мешает движению остальных автомобилистов. В
Отметим, что водители общественного транспорта часто нарушают правила дорожного движения и становятся героями YouTube. Нередко гонки завершаются неприятными последствиями для пассажиров и водителей маршруток. Сотрудники ГИБДД просят жаловаться на нарушителей в полицию.