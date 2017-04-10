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17:25 (мск), источник: Интерфакс

Утвержден график сноса московских пятиэтажек на 2017 год

На сегодняшний день в Москве осталось снести 65 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Утвержден график сноса столичного пятиэтажного жилого фонда первого периода индустриального домостроения на 2017 год, сообщили в департаменте строительства Москвы.

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«На сегодняшний день в Москве осталось снести 65 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Утвержден график их сноса на 2017 год. В него включено 63 жилых дома “сносимых” серий, из них за счет средств горбюджета — 49 домов, по инвестиционным контрактам — 14 домов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в первом квартале 2017 года уже были демонтированы 11 домов (девять — за счет средств горбюджета, два — по инвестиционным контрактам).

Общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения на старте программы составлял 1722 дома площадью 6 млн 339,6 тыс. кв. м.

Предполагается, что после завершения в 2018 году программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения город приступит к полной ликвидации пятиэтажного жилфонда. Новая программа затронет около 8 тыс. домов, где проживают 1,6 млн москвичей.

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