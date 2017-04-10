Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Захарова назвала причину удара США по Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
33-летняя Лопырева похвасталась снимком без одежды - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
16:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцев лишат 15 маршрутов

Коммерческих перевозчиков.

Источник: УралИнформБюро

В 2017 году в Екатеринбурге исчезнут 15 маршрутов, которые обслуживают коммерческие перевозчики. Соответствующие поправки в постановление об утверждении документа планирования регулярных перевозок одобрил глава администрации уральской столицы Александр Якоб.

На этом чиновники не остановятся. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, к 2019 году будет отменен еще ряд маршрутов. Какие именно — в пресс-службе не уточняют.

Изначально власти города планировали 1 июля 2017 года убрать 113 маршрутов. Вместо них предполагалось ввести 62 новых. Идея вызвала бурю недовольства среди горожан. После этого чиновники решили провести реформу «по-тихому». Сначала они объявили о внедрении повременного тарифа в экспериментальном режиме в июле 2017 года. А позже стали появляться слухи и о возможном сокращении маршрутов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более половины россиян не готовы к паспортному контролю в соцсетях
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь