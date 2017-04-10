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18:20 (мск), источник: Pro Город Самара

Появилась новая схема движения автобусов на время ремонта Южного моста в Самаре

А в мае для пассажиров будет открыта речная переправа от Сухой Самарки до речного вокзала.

Департамент градостроительства Самары опубликовал схему движения автобусных маршрутов на время ремонта Южного моста, проезд по которому, как пишет 63.ru, ограничат в ночь на 12 апреля.

Автобусы № 26, 36, 66 и 215, которые поедут со стороны Куйбышевского района, будут останавливаться у комбината «Мягкая кровля» в поселке Толевый. Со стороны Авроры автобусы №№ 39, 66 и 215 будут следовать до улицы Промышленности. Автобус № 283 будут останавливаться на Заводском шоссе.

Для продолжения поездки пассажирам, следующим до автостанции «Аврора» и Центрального автовокзала, нужно будет пройти по путепроводу до остановки на улице Промышленности около дома № 111 б, а пассажирам, следующим в Куйбышевский район — до остановки у комбината «Мягкая кровля» на улице Белорусская, 1, корпус 5.

При пересадке на автобус того же маршрута пассажиры смогут продолжить свой путь по ранее приобретенному билету без дополнительной оплаты. Покупать новый билет не придется и при пересадке:

с автобуса № 26 на автобус № 66 (льготный) и наоборот;.

с автобуса № 39 на автобус № 63 и наоборот.

Кроме того, по словам представителей компании-подрядчика, в мае для пассажиров будет открыта речная переправа от Сухой Самарки до речного вокзала. А с завтрашнего дня из Самары в Новокуйбышевск и обратно запустят дополнительные электрички.

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