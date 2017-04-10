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18:23 (мск), источник: Pro Город Самара

Прокуратура подтвердила факты поборов в жигулевской школе

Прокуратура направила в министерство образования Самарской области представление.

Прокуратура завершила проверку по жалобам десятиклассников школы № 16 в Жигулевске, сообщает 63.ru.

Надзорное ведомство выяснило, что с учеников действительно незаконно собирали деньги на уборку классов — по 300 рублей в год с каждого. Также на целевой расчетный счет учебного заведения родители перечисляли деньги за охрану. Однако в обоих случаях школа не предоставляла никаких документов, подтверждающих обоснованность данных сборов.

Прокуратура направила в министерство образования Самарской области представление. Теперь директору школы № 16, которая собирала деньги с учеников, грозит замечание, выговор или увольнение. Директор не согласилась с выводами прокурорской проверки и заявила, что дело будет рассматриваться в мировом суде, который и вынесет окончательное решение.

Напомним, о ситуации с поборами в школе № 16 стало известно после публикации в сети видео спора одного из десятиклассников с классным руководителем, который предлагает ученикам приносить «свою швабру и тряпку», если они не хотят сдавать деньги на уборку класса. В результате школьники написали заявление в прокуратуру, пожаловавшись на незаконные поборы.

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