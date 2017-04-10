Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в метро

«По состоянию на 13.00 10 апреля из группы крайне тяжелого состоянии в тяжелую группу был переведен последний пострадавший… В тяжелом состоянии находится четверо пострадавших, средней тяжести четверо, удовлетворительно 45. Количество пострадавших, переведенных на амбулаторное лечение, составляет 29 человек», — сообщила она в своем микроблоге в Twitter.

Смольный выделит более 40 млн рублей на помощь пострадавшим при взрыве в метро

Ранее в понедельник Митянина сообщала также, что тела погибших при взрыве в метро Петербурга выданы родственникам для захоронения.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.