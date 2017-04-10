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18:11 (мск), источник: РИА Новости

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Самочувствие последнего пострадавшего от взрыва в метро Петербурга, который до этого находился в крайне тяжелом состоянии, улучшилось, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Источник: РИА Новости

«По состоянию на 13.00 10 апреля из группы крайне тяжелого состоянии в тяжелую группу был переведен последний пострадавший… В тяжелом состоянии находится четверо пострадавших, средней тяжести четверо, удовлетворительно 45. Количество пострадавших, переведенных на амбулаторное лечение, составляет 29 человек», — сообщила она в своем микроблоге в Twitter.

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Ранее в понедельник Митянина сообщала также, что тела погибших при взрыве в метро Петербурга выданы родственникам для захоронения.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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