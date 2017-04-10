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17:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская школьница поучаствовала в шоу федерального телеканала

Олесю Власову пригласили «Первый канал» и «Россия 1».

Первоклассница из Воронежа Олеся Власова получила приглашения для участия в шоу двух федеральных телеканалов, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» отец девочки Дмитрий Власов, в понедельник, 10 апреля. Продюсеры «Первого канала» предложили Олесе сняться в программе «Лучше всех» с ведущим Максимом Галкиным. Телеканал «Россия 1» позвал школьницу на командное шоу «Золото нации», ведущим которого стал Александр Пушной.

Восьмилетняя Олеся Власова — чемпионка Европы по шахматам, многократная победительница российских и международных турниров.

— Мы семейно посовещались и решили выбрать участие в шоу «Золото нации», — рассказал Дмитрий Власов. — «Лучше всех» — тоже отличная детская программа, но нас смутило название. Ведь в шахматном мире Олеся пока не лучше всех. Есть много других детей-шахматистов, с которыми Олеся примерно на одном уровне. Не хотелось бы, приехав на очередной шахматный турнир, слышать насмешки — мол, «лучше всех» приехала. Для участия в программе «Золото нации» нужно было приехать в Москву на кастинг, но из-за соревнований Олеся этого сделать не смогла — тогда ее пригласили в шоу без кастинга.

Продюсеры телепроекта «Золото нации» выбрали 40 одаренных детей в возрасте от пяти до 12 лет. Участников разделили на команды по пять человек. В каждой программе участвуют две команды. Чтобы выйти в четвертьфинал, детям нужно выполнить сложное задание, связанное с их талантами. Девятилетнего школьника Илью Соколова из Саратова проверили корреспонденты телеканала, работающие в Европе. Мальчику, который свободно говорит на четырех языках, зачитали стихи на английском, французском и итальянском языках. Школьник должен быть назвать произведение и автора. Соколов справился с заданием.

Какое испытание придумали продюсеры шоу для воронежской шахматистки, станет известно в субботу, 22 апреля, когда программа выйдет в эфир (начало — в 16:20).

— По договору мы не имеем права рассказывать, как выступила Олеся и какая команда выиграла, пока это не будет показано в эфире программы, — пояснил отец воронежской школьницы. — Завтра мы снова уезжаем в Москву, будет сниматься финальная программа, где будут присутствовать все участники «Золота нации».

Олеся начала заниматься шахматами в три года. В пять лет приняла участие в чемпионате Воронежской области среди девочек до восьми лет и, набрав пять очков из семи возможных, заняла второе место и получила второй шахматный разряд.

В 2015 году Олеся Власова победила в первенстве Европы по шахматам среди школьников до 7 лет. В 2016 году на чемпионате Европы в Чехии девочка стала второй, уступив москвичке Александре Шведовой. В феврале 2017 года восьмилетняя Олеся Власова победила на международном шахматном фестивале Moscow Open-2017 в возрастной категории до 9 лет.

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