Бизнесмены рассказали о коррупции в Краснодарском крае
На сайте администрации региона опубликован ежегодный доклад «О восприятии уровня коррупции в Краснодарском крае».
На сайте администрации региона опубликован ежегодный доклад «О восприятии уровня коррупции в Краснодарском крае».
В рамках социологического исследования восприятия уровня коррупции в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края было опрошено 2012 жителей Кубани в возрасте от 18 лет. Отдельно был проведен опрос 100 представителей бизнеса — руководителей компаний, зарегистрированных на территории региона, а также индивидуальных предпринимателей.
По данным исследования, каждый четвертый опрошенный житель Краснодарского края давал взятку в течение минувшего года. Годовой объем рынка бытовой коррупции в Краснодарском крае в 2016 г. оценивается в 1,55 млрд руб. (в 2017 г. — 1 млрд рублей).
Каждый третий предприниматель Краснодарского края признался,
«По понятным причинам (опасение
Интегрированные данные (на основании
Годовой объем рынка деловой коррупции в Краснодарском крае в 2016 г. оценивается в 6,14 млрд руб., годом ранее этот показатель был равен 4 млрд рублей.
Основной процент взяток приходится на то, чтобы ускорить решение вопроса, который и так должен решить чиновник (80%), либо смягчить требования при проверках контролирующих органов (70%). В топ-5 также входят попытки обеспечить нужное судебное решение (53,3%), получить госзаказ (59%), а также недвижимость/земельный участок в собственность или аренду (36,7%).
В ходе опроса респонденты также назвали самые коррумпированные сферы государственного управления: имущественные, земельные отношения и приватизация государственного имущества; архитектура и градостроительство;
Как уточняет РБК Кубань, по субъективным же оценкам предпринимателей, наиболее высокий уровень коррумпированности характерен для сферы архитектуры и градостроительства, здравоохранения, а также закупок товаров и услуг для государственных нужд.
Напомним, в 2016 году в Краснодарском крае выявлено 924 коррупционных преступлений, 235 из них совершены в крупном и особо крупном размерах или с причинением крупного и особо крупного ущерба, 45 преступлений совершено лицами, обладающими специальными правовым статусом, сообщает
Средний размер взятки в регионе составил 215,3 тыс.14 млрд руб., максимальный достиг 14 млн руб. — данную сумму пытался получить глава администрации Супсехского сельского округа администрации Анапы за способствование в заключении договора аренды земельного участка.
Судами края осуждено 400 коррупционеров, в том числе к реальному лишению свободы — 94 лица, к условному лишению свободы — 91 лицо, к штрафу — 198 лиц.