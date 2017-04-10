Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Суд вынес приговор убившему трех человек экс-полицейскому
Три простых способа готовить быстрее
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
33-летняя Лопырева похвасталась снимком без одежды - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Уйгурская проблема Китая
12США нанесли ракетный удар по Сирии
18:01 (мск), источник: Югополис

Бизнесмены рассказали о коррупции в Краснодарском крае

На сайте администрации региона опубликован ежегодный доклад «О восприятии уровня коррупции в Краснодарском крае».

Источник: Югополис

В рамках социологического исследования восприятия уровня коррупции в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края было опрошено 2012 жителей Кубани в возрасте от 18 лет. Отдельно был проведен опрос 100 представителей бизнеса — руководителей компаний, зарегистрированных на территории региона, а также индивидуальных предпринимателей.

По данным исследования, каждый четвертый опрошенный житель Краснодарского края давал взятку в течение минувшего года. Годовой объем рынка бытовой коррупции в Краснодарском крае в 2016 г. оценивается в 1,55 млрд руб. (в 2017 г. — 1 млрд рублей).

Каждый третий предприниматель Краснодарского края признался, когда-либо попадал в коррупционную ситуацию. По сравнению с 2015 г. этот показатель вырос в два раза.

«По понятным причинам (опасение бизнес-сообщества свидетельствовать против себя), уровень признательных ответов от предпринимателей не может быть высоким», — отмечается в тексте доклада.

Интегрированные данные (на основании косвенно-обезличенных ответов и экспертного мнения) говорят о том, что 46% предпринимателям Краснодарского края когда-либо приходилось давать взятку. В 2015 г. хотя бы один раз давали взятку 30% опрошенных. В качестве инициатора взяточничества представители бизнес-сообщества чаще называли чиновников, а не предпринимателей (19,0% против 11%).

Годовой объем рынка деловой коррупции в Краснодарском крае в 2016 г. оценивается в 6,14 млрд руб., годом ранее этот показатель был равен 4 млрд рублей.

Основной процент взяток приходится на то, чтобы ускорить решение вопроса, который и так должен решить чиновник (80%), либо смягчить требования при проверках контролирующих органов (70%). В топ-5 также входят попытки обеспечить нужное судебное решение (53,3%), получить госзаказ (59%), а также недвижимость/земельный участок в собственность или аренду (36,7%).

В ходе опроса респонденты также назвали самые коррумпированные сферы государственного управления: имущественные, земельные отношения и приватизация государственного имущества; архитектура и градостроительство; топливно-энергетический комплекс и ЖКХ; здравоохранение.

Как уточняет РБК Кубань, по субъективным же оценкам предпринимателей, наиболее высокий уровень коррумпированности характерен для сферы архитектуры и градостроительства, здравоохранения, а также закупок товаров и услуг для государственных нужд.

Напомним, в 2016 году в Краснодарском крае выявлено 924 коррупционных преступлений, 235 из них совершены в крупном и особо крупном размерах или с причинением крупного и особо крупного ущерба, 45 преступлений совершено лицами, обладающими специальными правовым статусом, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Средний размер взятки в регионе составил 215,3 тыс.14 млрд руб., максимальный достиг 14 млн руб. — данную сумму пытался получить глава администрации Супсехского сельского округа администрации Анапы за способствование в заключении договора аренды земельного участка.

Судами края осуждено 400 коррупционеров, в том числе к реальному лишению свободы — 94 лица, к условному лишению свободы — 91 лицо, к штрафу — 198 лиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Краснодар собираются избавить от «цветочных» баннеров
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Глава МИД Британии заявил об обсуждении новых санкций против РФ
Песков: Встречи с Тиллерсоном в графике Путина пока нет
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь