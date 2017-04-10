Бизнесмены рассказали о коррупции в Краснодарском крае

В рамках социологического исследования восприятия уровня коррупции в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края было опрошено 2012 жителей Кубани в возрасте от 18 лет. Отдельно был проведен опрос 100 представителей бизнеса — руководителей компаний, зарегистрированных на территории региона, а также индивидуальных предпринимателей.

По данным исследования, каждый четвертый опрошенный житель Краснодарского края давал взятку в течение минувшего года. Годовой объем рынка бытовой коррупции в Краснодарском крае в 2016 г. оценивается в 1,55 млрд руб. (в 2017 г. — 1 млрд рублей).

Каждый третий предприниматель Краснодарского края признался, когда-либо попадал в коррупционную ситуацию. По сравнению с 2015 г. этот показатель вырос в два раза.



«По понятным причинам (опасение бизнес-сообщества свидетельствовать против себя), уровень признательных ответов от предпринимателей не может быть высоким», — отмечается в тексте доклада.



Интегрированные данные (на основании косвенно-обезличенных ответов и экспертного мнения) говорят о том, что 46% предпринимателям Краснодарского края когда-либо приходилось давать взятку. В 2015 г. хотя бы один раз давали взятку 30% опрошенных. В качестве инициатора взяточничества представители бизнес-сообщества чаще называли чиновников, а не предпринимателей (19,0% против 11%).



Годовой объем рынка деловой коррупции в Краснодарском крае в 2016 г. оценивается в 6,14 млрд руб., годом ранее этот показатель был равен 4 млрд рублей.



Основной процент взяток приходится на то, чтобы ускорить решение вопроса, который и так должен решить чиновник (80%), либо смягчить требования при проверках контролирующих органов (70%). В топ-5 также входят попытки обеспечить нужное судебное решение (53,3%), получить госзаказ (59%), а также недвижимость/земельный участок в собственность или аренду (36,7%).

В ходе опроса респонденты также назвали самые коррумпированные сферы государственного управления: имущественные, земельные отношения и приватизация государственного имущества; архитектура и градостроительство; топливно-энергетический комплекс и ЖКХ; здравоохранение.



Как уточняет РБК Кубань, по субъективным же оценкам предпринимателей, наиболее высокий уровень коррумпированности характерен для сферы архитектуры и градостроительства, здравоохранения, а также закупок товаров и услуг для государственных нужд.

Напомним, в 2016 году в Краснодарском крае выявлено 924 коррупционных преступлений, 235 из них совершены в крупном и особо крупном размерах или с причинением крупного и особо крупного ущерба, 45 преступлений совершено лицами, обладающими специальными правовым статусом, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Средний размер взятки в регионе составил 215,3 тыс.14 млрд руб., максимальный достиг 14 млн руб. — данную сумму пытался получить глава администрации Супсехского сельского округа администрации Анапы за способствование в заключении договора аренды земельного участка.

Судами края осуждено 400 коррупционеров, в том числе к реальному лишению свободы — 94 лица, к условному лишению свободы — 91 лицо, к штрафу — 198 лиц.