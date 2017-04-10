В Воронеже экспертиза признала безопасной вытекшую из розетки красную жидкость
Полиция отказала хозяйке квартиры в возбуждении уголовного дела.
Полиция отказала хозяйке квартиры в возбуждении уголовного дела.
Экспертиза установила, что красная жидкость, вытекшая из розетки в квартире на улице 9 Января, не опасна для здоровья. Полиция отказала хозяйке квартиры в возбуждении уголовного дела, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Жительница Воронежа Мария сообщила в «систему 112» о вытекающей из розетки «крови» 9 марта.
— Это мог быть антифриз — может, у
Сотрудники управления Роспотребнадзора измерили уровень токсичности воздуха в квартире — показатели не превысили допустимую норму. Полиция начала проверку по факту ЧП и назначила экспертизу жидкости. Специалисты установили, что для жизни и здоровья она не опасна, однако осталось неизвестным, что это за жидкость и как она попала в розетку.