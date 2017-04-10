В Воронеже экспертиза признала безопасной вытекшую из розетки красную жидкость

Экспертиза установила, что красная жидкость, вытекшая из розетки в квартире на улице 9 Января, не опасна для здоровья. Полиция отказала хозяйке квартиры в возбуждении уголовного дела, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону в понедельник, 10 апреля.

Жительница Воронежа Мария сообщила в «систему 112» о вытекающей из розетки «крови» 9 марта.

— Это мог быть антифриз — может, у кого-то теплый пол, хотя в нашем доме не прохладно. Либо у соседей что-то пролилось. Мне показалось странным, что жидкость пенилась. Соседи, естественно, сказали, что они вообще ни при чем, — рассказала Мария в беседе с корреспондентом РИА «Воронеж».

Сотрудники управления Роспотребнадзора измерили уровень токсичности воздуха в квартире — показатели не превысили допустимую норму. Полиция начала проверку по факту ЧП и назначила экспертизу жидкости. Специалисты установили, что для жизни и здоровья она не опасна, однако осталось неизвестным, что это за жидкость и как она попала в розетку.