В Зеленоградске появится автопарковка на 500 машин

Как сообщалось ранее, под Зеленоградском появится еще один оборудованный для отдыха туристов пляж. Обустроят его к лету западнее спуска с променада в поселке Лесной. Планируется, что там появится деревянный променад, спасательный и медицинский пункты.

«Для строительства городской автопарковки формируется земельный участок площадью 1,6 га вдоль железнодорожных путей западнее улицы Приморской», — говорится в сообщении.

Планируется, что пользоваться стоянкой будут, в первую очередь, туристы и гости города, которые приезжают в западную часть побережья Зеленоградска на пляжи вдоль авандюны.

Напомним, что в этом году Зеленоградск вновь будет принимать мировой фестиваль фейерверков.