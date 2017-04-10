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17:43 (мск), источник: АиФ Калининград

В Зеленоградске появится автопарковка на 500 машин

В скором времени в курортном Зеленоградске появится автомобильная парковка на 500 машин. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, под Зеленоградском появится еще один оборудованный для отдыха туристов пляж. Обустроят его к лету западнее спуска с променада в поселке Лесной. Планируется, что там появится деревянный променад, спасательный и медицинский пункты.

«Для строительства городской автопарковки формируется земельный участок площадью 1,6 га вдоль железнодорожных путей западнее улицы Приморской», — говорится в сообщении.

Планируется, что пользоваться стоянкой будут, в первую очередь, туристы и гости города, которые приезжают в западную часть побережья Зеленоградска на пляжи вдоль авандюны.

Напомним, что в этом году Зеленоградск вновь будет принимать мировой фестиваль фейерверков.

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