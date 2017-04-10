В Зеленоградске появится автопарковка на 500 машин
В скором времени в курортном Зеленоградске появится автомобильная парковка на 500 машин. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
В скором времени в курортном Зеленоградске появится автомобильная парковка на 500 машин. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Как сообщалось ранее, под Зеленоградском появится еще один оборудованный для отдыха туристов пляж. Обустроят его к лету западнее спуска с променада в поселке Лесной. Планируется, что там появится деревянный променад, спасательный и медицинский пункты.
«Для строительства городской автопарковки формируется земельный участок площадью 1,6 га вдоль железнодорожных путей западнее улицы Приморской», — говорится в сообщении.
Планируется, что пользоваться стоянкой будут, в первую очередь, туристы и гости города, которые приезжают в западную часть побережья Зеленоградска на пляжи вдоль авандюны.
Напомним, что в этом году Зеленоградск вновь будет принимать мировой фестиваль фейерверков.